La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato un grande quantitativo di esplosivi e detonatori nascosti in un capannone a Gioia Tauro. Due persone sono state arrestate durante l’operazione, che ha portato alla scoperta di un arsenale ben nascosto in un deposito industriale apparentemente senza segreti.

Nuovo sequestro di armi ed esplosivi e arresto di due persone nella piana di Gioia Tauro. L’operazione è stata condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, che ha individuato un arsenale occultato all’interno di un capannone industriale apparentemente anonimo. All’interno della struttura sono state rinvenute circa 5.000 munizioni, due pistole, un fucile mitragliatore, una bomba a mano, un ordigno artigianale, due panetti di esplosivo al plastico e un sistema telecomandato per la detonazione a distanza. Nel corso dell’attività, allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito all’effettivo accertamento delle responsabilità, sono stati arrestati in flagranza due persone, sorprese all’interno del capannone mentre custodivano il materiale bellico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Gioia Tauro Explosivi

Nel porto di Gioia Tauro, un'importante operazione di contrasto alla droga ha portato al sequestro di 248 kg di cocaina purissima.

Ultime notizie su Gioia Tauro Explosivi

Argomenti discussi: Panetti di esplosivo e detonatori a distanza in un capannone sequestrati a Gioia Tauro: due arresti; Un altro arsenale scoperto nella Piana di Gioia Tauro. Esplosivo, detonatori e bombe a mano in un capannone,; Arsenale della mafia in un capannone: sequestrato esplosivo al plastico e bombe telecomandate; Armi e ordigni in un capannone industriale nella Piana di Gioia Tauro: due arresti, sequestrate 5.000 munizioni, bomba a mano e ordigni esplosivi.

