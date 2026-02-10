Pamela Camassa ha annunciato di aver ritrovato l’amore dopo 17 anni. La modella ha parlato per la prima volta della sua relazione con Stefano Russo, descrivendola come “una bella partita di padel”. È un momento di gioia per lei, che si sente “serena” e “felice”.

(Adnkronos) – Pamela Camassa ha ritrovato l’amore dopo 17 anni. Ospite oggi, martedì 10 febbraio, a La volta buona la modella ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione con Stefano Russo, dichiarandosi “serena” e “felice”. Camassa ha descritto il rapporto con una metafora sportiva, definendola “una bella partita di padel”. La modella ha conosciuto Russo proprio su un campo da padel: “Giochiamo insieme, io sono più forte di lui”, ha scherzato senza rivelare ulteriori dettagli sulla relazione. Dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, i due erano stati paparazzati insieme lo scorso novembre dal settimanale Chi proprio in un noto club sportivo romano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pamela Camassa e la nuova relazione con Stefano Russo: “È una bella partita di padel”

Approfondimenti su Pamela Camassa

Pamela Camassa ha annunciato su Instagram la sua relazione con Stefano Russo.

Pamela Camassa ha condiviso sui social un momento di serenità insieme a Stefano Russo, dopo la conclusione della sua relazione con Filippo Bisciglia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pamela Camassa

Argomenti discussi: Filippo Bisciglia, nuova delusione dopo Pamela Camassa: il duro sfogo su Instagram; Filippo Bisciglia svela una nuova delusione d'amore dopo Pamela Camassa: Un giorno capirà; Filippo Bisciglia: Non aspettatevi niente. Riferimento all’ex Pamela Camassa?; Pamela Camassa sempre più felice con il nuovo compagno Stefano Russo: guarda.

Pamela Camassa e la nuova relazione con Stefano Russo: È una bella partita di padelPamela Camassa ha ritrovato l'amore dopo 17 anni. Ospite oggi, martedì 10 febbraio, a La volta buona la modella ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione con Stefano Russo, dichiarandosi ... adnkronos.com

Filippo Bisciglia, durissimo sfogo: c’entra la fine della storia con Pamela Camassa?/ Parla di tradimentoFilippo Bisciglia, durissimo sfogo sui social: c'entra la fine della storia con Pamela Camassa? Parla di tradimento: Non aspettatevi nulla ... ilsussidiario.net

Pamela Camassa e lo scatto accanto a Stefano Russo - facebook.com facebook