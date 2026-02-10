La squadra di Cingoli conquista una vittoria importante nella trasferta in Trentino, battendo lo Sparer Eppan 35 a 27. La partita si mette subito bene per i cingolani, che negli ultimi minuti riescono a staccare gli avversari e mantenere il vantaggio fino alla sirena finale. Una prestazione solida di tutta la squadra, con diversi giocatori che contribuiscono al risultato. La vittoria permette a Cingoli di mantenere il passo in classifica e di rafforzare la fiducia in vista delle prossime sfide.

Sparer Eppan 27 Macagi Cingoli 35 SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 6, Singer 2, Cunha 5, Lemayr, Wienderhofer 3, Bendini, Eizans 1, Zanutto 4, Glisic Dusan, Marques 2, Lollo, Glisic Dragan 1, De Oliveira 3, Rainer. All.: Rizzi. MACAGI CINGOLI: Martini, Albanesi, Gharbi, Naghavialhosseini 2, Mangoni 5, Lezaun 1, Strappini 4, Rossi 7, Giambartolomei 2, Rossetti 1, Compagnucci 1, Stevovic 5, Nocelli, Makhlouf 7. All.: Làera. Arbitri: Di Domenico e Fornasier; commissario: Bazzanella. Non è scattata la trappola temuta da coach Làera. Vanificate subito le potenziali insidie della sfida, la Macagi Cingoli ha battuto 27-35 lo Sparer Eppan guadagnando due punti di platino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano, Macagi vittoriosa. Due punti ai cingolani dalla trasferta in Trentino

Approfondimenti su Macagi Cingoli

Il match tra Galletti e Rugby Viadana si è concluso con un punteggio di 34-33, segnando una sconfitta di misura per la squadra italiana.

Diego Strappini, capitano e pivot della Macagi Cingoli, è una figura di riferimento nel panorama della pallamano italiana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Macagi Cingoli

Argomenti discussi: Pallamano A Gold / Vittoria pesante per la Macagi Cingoli: 27-35 all’Eppan; Pallamano, Macagi vittoriosa. Due punti ai cingolani dalla trasferta in Trentino.

Pallamano, Macagi vittoriosa. Due punti ai cingolani dalla trasferta in TrentinoSparer Eppan 27 Macagi Cingoli 35 SPARER EPPAN: Bortolot, Soelva, Oberrauch 6, Singer 2, Cunha 5, Lemayr, Wienderhofer 3, Bendini, Eizans ... msn.com

Pallamano. La Macagi Cingoli ospita Carpi. Servono i due punti a tutti i costiLa Macagi Cingoli vince contro il Secchia. Mirco Mazzieri esorta alla continuità. Partita contro il Carpi, non sottovalutare nonostante gli assenti. Infortunio per Nocelli. C’era pure Mirco Mazzieri ... ilrestodelcarlino.it

SQUAD LIST Ecco i convocati di coach Laera per Sparer Eppan-Macagi Cingoli. Fischio d’inizio ore 17.00! #MacagiCingoli #Pallamano #SerieAGold #AncorAQuAinGold facebook