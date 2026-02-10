Palazzina ex Gil riqualificazione quasi ultimata

La riqualificazione della Palazzina ex Gil di via Milano sta per concludersi. Dopo un ritardo di qualche mese, i lavori sono quasi finiti. La facciata è stata finalmente liberata dalle impalcature e si sta preparando il collaudo finale. Entro marzo, la palazzina sarà pronta, e anche la palestra al primo piano, intitolata a Gigi Riva, potrà riaprire come spazio dedicato alle associazioni sportive della città.

Inizialmente il "fine lavori" era previsto per la fine del 2025: con un ritardo fisiologico di qualche mese - ora che è anche caduto il velo sulla facciata, finalmente sgomberata dalle impalcature - entro il mese di marzo le opere di riqualificazione della Palazzina ex Gil, l'ex "casa del Balilla" di via Milano, si potranno dire ultimate e anche la palestra al primo piano, che verrà intitolata a Gigi Riva, troverà finalmente una nuova vocazione a disposizione delle associazioni sportive della città. È questo l'ultimo aggiornamento su uno dei tre interventi che l'amministrazione comunale aveva candidato attraverso Città Metropolitana al Programma innovativo per la qualità dell'abitare (Pinqua) e che ha al centro l'ex Gil o casa del Balilla, un edificio del 1933 a pochi passi dal polo scolastico superiore della città.

