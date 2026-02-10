Palazzina degradata Arca Sud sollecita l’amministratore Proprietà mista serve l’assemblea

I residenti di via Cagliari a Gallipoli hanno segnalato un grave problema alla palazzina di proprietà mista. La struttura è in condizioni di degrado e necessita di interventi urgenti, ma finora non sono stati presi provvedimenti. L’Arca Sud ha sollecitato l’amministratore a convocare l’assemblea per decidere come intervenire. La situazione resta critica e i residenti aspettano risposte rapide.

GALLIPOLI – Dopo la segnalazione urgente inoltrata dai residenti della palazzina popolare di via Cagliari, al civico 24, che hanno documentato lo stato di criticità strutturale dell'immobile e richiesto interventi immediati di manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristinare decoro e.

