Pagamenti elettronici aumentano i Pos

Nel nostro Paese, il numero di POS attivi cresce rapidamente. Nel 2024, sono 3,75 milioni, con 660mila terminali in più rispetto al 2018. Il commercio, il turismo e i servizi fanno sempre più affidamento sul pagamento digitale, che ormai è diventato parte integrante dell’offerta. Le imprese spingono per adottare più strumenti elettronici, rendendo più semplice e veloce pagare con carta o dispositivi mobili.

Moneta elettronica, le imprese accelerano. Nel commercio, nel turismo e nei servizi il pagamento digitale è ormai una componente strutturale dell'offerta: nel 2024 i POS attivi nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3,75 milioni, con circa 660mila terminali in più rispetto al 2018 (+21%). Una crescita proseguita anche nel 2025 portando, secondo le nostre stime, il numero dei POS in Italia a circa 3,87 milioni. "Resta il problema delle commissioni – spiegano il presidente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino, quella Valdera Cuoio Futura Cavallini e quello Valdicecina Jonni Guarguaglini – e dei costi per gli esercenti soprattutto legati alle micro-transazioni.

