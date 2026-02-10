Paesi sicuri via libera Parlamento Ue

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente due modifiche al regolamento sulle procedure di asilo. La decisione è arrivata con il supporto del Ppe e delle destre, che hanno spinto per un via libera rapido. Ora le nuove norme entreranno in vigore, con l’obiettivo di rendere più semplice e chiaro il percorso per chi cerca protezione in Europa.

17.40 Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre,l'Eurocamera dà il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo. Bangladesh,Colombia,Egitto,Kosovo,India Marocco e Tunisia saranno ritenuti Paesi sicuri.E le richieste presentate dai loro cittadini saranno analizzate con procedura rapida.Paesi candidati all'Ue saranno presunti sicuri. Per hub in Paesi terzi,nuove norme consentono a Stati Ue di chiudere accordi per l'esame delle domande in loco.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l’elenco dei Paesi di origine considerati sicuri.

