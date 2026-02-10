Paesi sicuri via libera Parlamento Ue
Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente due modifiche al regolamento sulle procedure di asilo. La decisione è arrivata con il supporto del Ppe e delle destre, che hanno spinto per un via libera rapido. Ora le nuove norme entreranno in vigore, con l’obiettivo di rendere più semplice e chiaro il percorso per chi cerca protezione in Europa.
Con una maggioranza sostenuta dal Ppe e dalle destre,l'Eurocamera dà il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo. Bangladesh,Colombia,Egitto,Kosovo,India Marocco e Tunisia saranno ritenuti Paesi sicuri.E le richieste presentate dai loro cittadini saranno analizzate con procedura rapida.Paesi candidati all'Ue saranno presunti sicuri. Per hub in Paesi terzi,nuove norme consentono a Stati Ue di chiudere accordi per l'esame delle domande in loco.
Via libera dal Parlamento Ue alla lista dei "Paesi sicuri"
Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sui Paesi sicuri, stabilendo criteri chiari per la classificazione di quelli terzi e di origine.
Migranti e Paesi sicuri, via libera del Parlamento Ue all’elenco: una vittoria targata Italia. E dalle Ong il solito mantra
Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l’elenco dei Paesi di origine considerati sicuri.
