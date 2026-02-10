Padre e figlia litigano per Trump parte un colpo e lei muore | il giallo

Un padre e una figlia hanno avuto un violento confronto che si è concluso in tragedia. Dopo una discussione accesa sul politico americano, l’uomo ha preso una pistola e ha sparato, colpendo mortalmente la ragazza. Ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia scatenato questa escalation di rabbia.

(Adnkronos) – Discute e litiga con la figlia per Donald Trump, qualche ora dopo le spara e la uccide. E' la ricostruzione di ciò che è accaduto a Prosper, in Texas, il 10 gennaio 2025. Lucy Harrison, una ragazza britannica di 23 anni, era a casa del padre nella cittadina dell'area di Dallas. La giovane.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

