Padovan avvisa i bianconeri | L’assenza dell’attaccante pesa molto La Juve deve stare attenta a queste squadre per il quarto posto

Padovan non ha dubbi sulla Juventus e conferma che i problemi che riguardano i bianconeri sono principalmente in attacco. I dettagli. Il dibattito sulle reali ambizioni della Juventus e sulla gestione tecnica di Luciano Spalletti continua a infiammare le frequenze radiofoniche, offrendo spunti di riflessione spesso critici. Tra le voci più autorevoli e dirette spicca quella di Giancarlo Padovan, giornalista ed ex direttore di Tuttosport, che nel corso del suo intervento al programma Bar di Tuttonapoli su Radio Tutto Napoli non ha risparmiato stoccate alla formazione bianconera, evidenziando limiti strutturali che potrebbero compromettere il finale di stagione.

