Paderno Dugnano proiettili spranghe e un machete in auto | denunciato giovane durante un controllo

Durante un normale controllo a Paderno Dugnano, gli agenti hanno scoperto un giovane con una scatola di proiettili sul sedile, spranghe di ferro e un machete nascosto nell’auto. L’uomo è stato denunciato subito sul posto. La situazione ha creato tensione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nella zona.

La polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 anni.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, a Paderno Dugnano, Polizia Locale e Carabinieri sono intervenuti nel parcheggio tra via Cuba e via Argentina a seguito di segnalazioni di vetri infranti su veicoli in sosta.

