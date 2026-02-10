Padel la Coppa dei Club Umbria | c’è già la prima qualificata agli ottavi risultati e classifiche

Dopo tre giornate di campionato, la seconda fase della Coppa dei Club Umbria di padel si fa più interessante. La competizione entra nel vivo e già si registra la prima squadra qualificata agli ottavi. I risultati arrivano e le classifiche si muovono, mentre le squadre si preparano alle sfide decisive.

La penultima giornata della sesta tappa del campionato di padel Coppa dei Club MSP Umbria si è disputata il 6 e 7 dicembre, coinvolgendo le categorie Gold e Silver League Bartoccini.

La Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da MSP Italia, prosegue con la seconda giornata di campionato della fase 2.

