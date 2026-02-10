Pacchetto migranti verso il Cdm di domani | le ultime novità

Domani il governo si riunisce in Consiglio dei ministri per discutere il nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Tra le novità in arrivo, ci sono il ritorno del blocco navale e una stretta sui ricongiungimenti familiari. Le modifiche potrebbero cambiare le regole già in vigore e suscitare reazioni da parte di chi lavora per i diritti dei migranti. La discussione è calda e le decisioni potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Blocco navale, il ritorno del "sistema Albania", con la possibilità, «laddove esistono accordi con Paesi terzi sicuri, di trasferire persone in luoghi diversi per effettuare le procedure d'asilo», ma anche una stretta sui ricongiungimenti familiari. Sono alcune delle norme che potrebbero entrare nel ddl immigrazione che è atteso mercoledì 11 febbraio sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento in preparazione punta - tra le altre cose - a dare attuazione al Patto europeo Migrazione e Asilo, che entrerà in vigore a giugno, e al suo interno confluiranno una serie di norme stralciate dal disegno di legge sulla sicurezza, approvato la scorsa settimana.

