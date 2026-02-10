Osservazione della Terra | l’Italia investe nell’autonomia dei banchi ottici spaziali

L’Italia punta a rafforzare la propria presenza nello spazio. L’Agenzia Spaziale Italiana ha lanciato un nuovo programma per sviluppare banchi ottici spaziali autonomi. L’obiettivo è colmare un gap tecnologico e rendere più indipendente la flotta italiana di strumenti di osservazione della Terra. La mossa si inserisce in una strategia più ampia per migliorare le capacità nazionali nel settore aerospaziale.

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha avviato un programma strategico volto a colmare un vuoto tecnologico nella filiera aerospaziale nazionale. Al centro dell'iniziativa vi è la progettazione e produzione di banchi ottici ultra-stabili, componenti fondamentali per i telescopi satellitari destinati all'osservazione della Terra. Il progetto, del valore di 3,5 milioni di euro, è stato. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Terra Autonomia

L’Agenzia spaziale italiana ha scelto Bercella per sviluppare i nuovi banchi ottici destinati ai satelliti di osservazione della Terra.

Il terzo satellite della costellazione Cosmo-SkyMed di seconda generazione, sviluppato da Thales Alenia Space e gestito da Telespazio, rafforza la presenza dell’Italia nel settore dell’osservazione della Terra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Terra Autonomia

Argomenti discussi: Osservare la Terra con Sapienza: ricerca, istituzioni e imprese a confronto; Due nuove missioni NASA per il monitoraggio della Terra; Detriti orbitali: prevenzione, standard e strategie a confronto; Le missioni e i programmi spaziali del 2026 con l’Italia protagonista.

Osservazione della Terra: l'Italia investe nell'autonomia dei banchi ottici spazialiL'Agenzia Spaziale Italiana affida a Bercella e Leonardo lo sviluppo di una tecnologia critica per l'indipendenza industriale nazionale, riducendo la dipendenza dai fornitori esteri ... adnkronos.com

Asi e Bercella, ecco l’accordo sui banchi ottici per l’osservazione della TerraL’Agenzia spaziale italiana ha affidato a Bercella, azienda italiana che opera anche nel settore spaziale, lo sviluppo di una nuova generazione di banchi ottici ultra-stabili destinati ai payload per ... formiche.net

Passione Astronomia. . Ancora niente batte questo panorama: la Terra dallo spazio La Cupola compie 16 anni: è un modulo a forma di cupola con finestre per l'osservazione e la guida delle operazioni fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Suppor - facebook.com facebook

Le registrazioni sono aperte! Come ogni anno, il Centro ESA dedicato all'Osservazione della Terra, ESRIN a Frascati, aprirà le sue porte a circa 1.500 studenti pronti a lasciarsi ispirare dal fascino dello spazio e della scienza. Scopri come partecipare. x.com