Ospedali riuniti di Sciacca e Ribera Cracò nominato direttore di presidio ad interim

La direzione degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera ha scelto Cracò come direttore ad interim. La nomina arriva dalla direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale, che ha deciso di affidare a lui la guida temporanea delle strutture. Cracò prenderà in carico la direzione medica dei due ospedali, sostituendo temporaneamente il precedente incarico. La decisione mira a garantire continuità e funzionamento senza interruzioni.

La direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale ha affidato a Filadelfio Adriano Cracò l’incarico ad interim della direzione medica di presidio degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. Cracò, già responsabile del controllo di gestione e dei sistemi informativi statistici aziendali.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Sciacca Ribera Fabrizio Turchetta è il nuovo direttore del presidio Centro, degli ospedali di Fondi e Terracina L’architetto Baruffi prende le redini della Blu Basket: il vice di Mascio nominato presidente ad interim L’architetto Riccardo Baruffi è stato nominato presidente ad interim della Blu Basket Bergamo, assumendo le responsabilità dopo le dimissioni di Stefano Mascio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sciacca Ribera Argomenti discussi: Ospedale di Ribera strategico per il territorio, la posizione del Comitato Zona Disagiata. Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera: a Cracò la direzione medica ad interimLa Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha disposto il conferimento dell’incarico ad interim della Direzione Medica di presidio degl i Ospedali Riuniti di Sciacca e ... insanitas.it Ospedale di Sciacca, il dottor Giacomo Papotto nuovo direttore dell’UOC di OrtopediaNominato formalmente il neodirettore del dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca. Si tratta del dottor Giacomo Papotto che, al termine delle ... grandangoloagrigento.it Note del Cuore, un concerto a sostegno dell'associazione "Un battito d'Ali", attiva presso la cardiochirurgia pediatrica e congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona https://marcheinfinite.com/2026/02/09/note-del-cuore-un-concerto-a-sostegno-dellassociazione- - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.