Questa settimana, Venere entra nel segno dei Pesci, portando con sé un’onda di emozioni intense. Per alcune persone, l’amore diventa più sensibile e ricettivo, ma per altri può sembrare tutto più confuso e annebbiato. Dal 10 febbraio al 6 marzo 2026, il pianeta agisce sulle relazioni, creando occasioni di tenerezza o di incertezza. I segni più favoriti cercano di sfruttare il momento, mentre quelli svantaggiati devono fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dall’impulsività.

Dal 10 febbraio al 6 marzo 2026, Venere attraversa il segno dei Pesci, portando con sé un'energia unica e potente che tocca le corde più profonde dell'amore e delle emozioni. Questo transito rappresenta un periodo di intensa sensibilità, romanticismo e connessione autentica. Venere, pianeta che governa Toro e Bilancia, in astrologia rappresenta l’amore, il piacere, il valore personale e il modo in cui costruiamo i legami affettivi: nel segno dei Pesci questi aspetti si colorano di sfumature più emotive e spirituali. Venere in Pesci Venere in Pesci amplifica la capacità di sentire e comprendere gli altri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo, Venere entra in Pesci: cuore vigile ma annebbiato. I segni favoriti e quelli svantaggiati

A marzo 2026, Giove tornerà in moto diretto tra Cancro e Leone, portando una ventata di energia su progetti e sogni che sembravano inchiodati.

