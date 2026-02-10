Oroscopo della settimana 9-15 febbraio 2026

Questa settimana, il cielo non sorride molto ai nati Ariete. Venere, il pianeta dell’amore, lascia il segno proprio in prossimità di San Valentino. Per chi ha già programmi di coppia, potrebbe esserci qualche tensione o incomprensione. Chi è single, invece, potrebbe sentirsi un po’ più distante dal cuore. La giornata di venerdì si presenta come il momento più delicato, quindi meglio evitare discussioni inutili. In generale, le stelle invitano a mantenere la calma e a non forzare le situazioni.

Speciale San Valentino: quando le stelle fanno da Cupido (o ci provano). ARIETE. Venere ti abbandona proprio per San Valentino, tipo quando l’amico più divertente se ne va dalla festa. Ma tranquillo, hai altri alleati cosmici che ti coprono le spalle come bodyguard pronti a tutto. Questa settimana scopri che si può vincere anche con la dolcezza invece che con le testate: rivoluzionario, lo so. Sei sempre un boss, ma in versione “teneramente pericoloso” – tipo un cucciolo di tigre che fa le fusa ma ha comunque gli artigli. Il 14 febbraio regalati spontaneità senza calcolare troppo, tanto la tua parte impulsiva è sempre lì pronta a far danni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Oroscopo della settimana 9-15 febbraio 2026 Approfondimenti su San Valentino 2026 Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Febbraio 2026 La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta un cambiamento forte nel cielo. L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro romanticoni Questa settimana, dal 9 al 15 febbraio 2026, Venere entra in Pesci e cambia il modo di vivere i sentimenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Oroscopo della settimana: 9-15 Febbraio 2026 Ultime notizie su San Valentino 2026 Argomenti discussi: Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 febbraio segno per segno; Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026; Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 con Speciale San Valentino e Segni più fortunati; L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio: Ariete e Capricorno al top. L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per tutti i segni: Pesci e Cancro romanticoniNell’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, Venere entra in Pesci ammorbidendo i sentimenti. Saturno fa il suo ingresso in Ariete, inaugurando una nuova fase di responsabilità e ... fanpage.it Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026: Pesci, Capricorno e Cancro tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com L' per la settimana dal 9 al 15 febbraio #oroscopo #luciaarena - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.