Febbraio si apre con le previsioni di Lao Feng, che indicano un mese movimentato per molti segni cinesi. Alcuni potrebbero trovare nuove occasioni sul lavoro, mentre altri dovranno fare attenzione alle scelte personali. Le stelle segnalano cambiamenti per il Dragone e il Cavallo, mentre il Gallo e il Cane potrebbero vivere momenti più tranquilli. Chi si aspetta novità, deve prepararsi a un mese intenso e ricco di sorprese.

. Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Febbraio 2026 rappresenta per il Topo un mese di assestamento e consolidamento. Dopo la fase iniziale dell’anno, ora diventa chiaro quali direzioni meritano di essere seguite e quali, invece, è meglio ridimensionare. L’energia del periodo favorisce la stabilità, la continuità e la capacità di dare forma concreta a intuizioni già maturate nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo cinese per il mese di febbraio 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane, Maiale. Ecco le previsioni di Lao Feng

