Oroscopo Amore Leone 16-22 Febbraio 2026 | Orgoglio e Verità

Questa settimana, i Leone cercano di essere più sinceri nelle loro relazioni. Vogliono parlare di ciò che sentono davvero, senza nascondersi dietro alle apparenze. L’orgoglio si mette da parte, e in molti si aprono con il partner. La voglia di essere autentici prende il sopravvento e spinge a dire la verità, anche se non è facile.

Leone: Oroscopo dell'Amore In sintesi: amore e relazioni L' oroscopo dell'amore per il Leone nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 mette in luce un bisogno di autenticità che supera la semplice ammirazione. Con il recente ingresso di Saturno in Ariete, senti la spinta a dare una forma solida e concreta ai tuoi desideri in amore. Non ti basta più brillare: cerchi un partner che sia un alleato nel costruire un futuro reale. La tua compatibilità questa settimana è premiata con chi dimostra lealtà e coraggio, permettendoti di mostrare la tua nobiltà d'animo oltre la facciata dell'orgoglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

