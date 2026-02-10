In questa settimana, il segno del Capricorno vive un momento di cambiamento nelle relazioni. Le coppie trovano più serenità e tenerezza, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di interessante. È un periodo in cui la solidità si combina con un tocco di dolcezza, aprendo nuove possibilità nel campo dei sentimenti.

Capricorno: Oroscopo dell'Amore In sintesi: amore e relazioni L' oroscopo dell'amore per il Capricorno nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 segna l'inizio di una nuova architettura dei sentimenti. Con l'ingresso di Saturno in Ariete, la tua attenzione si sposta sulla costruzione di fondamenta emotive ancora più solide, partendo dalla tua vita interiore e domestica. In amore, la tua proverbiale concretezza si sposa con una nuova sensibilità grazie al sestile di Venere: la compatibilità questa settimana è premiata con chi sa rispettare i tuoi tempi e i tuoi silenzi, offrendoti una vicinanza che non è fatta di pretese, ma di reale sostegno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Amore Capricorno 16-22 Febbraio 2026: Solidità e Tenerezza

Approfondimenti su Capricorno Amore

Questa settimana, i Toro devono fare i conti con i propri sentimenti e ascoltare di più il loro intuito.

Durante questa settimana, i Gemelli devono stare attenti a trovare un buon equilibrio nelle relazioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CAPRICORNO FEBBRAIO 2026 - OROSCOPO MENSILE

Ultime notizie su Capricorno Amore

Argomenti discussi: L'Oroscopo di Antonio Capitani, dal 4 al 10 febbraio; Oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026; Oroscopo di venerdì 6 febbraio: una buona giornata per Ariete e Leone; Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 9 febbraio: le previsioni segno per segno.

L'oroscopo del 16 gennaio e la classifica: Capricorno 1°, Cancro 12°1?? - Capricorno. Il vostro percorso di vita è stato segnato da molti cambiamenti che vi hanno trasformati nel profondo. Alcuni legami si sono rafforzati, altri si sono dissolti naturalmente, ... it.blastingnews.com

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 febbraio segno per segnoCon un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa ... tg24.sky.it

OROSCOPO 10 FEBBRAIO ARIETE Energia a mille! Oggi sei un concentrato di entusiasmo: approfittane per iniziare qualcosa di nuovo. In amore, meno impulsività e più dolcezza TORO Calma e coccole Giornata perfetta per prenderti cura - facebook.com facebook