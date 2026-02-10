Oroscopo Amore Acquario 16-22 Febbraio 2026 | Libertà e Visione

Questa settimana, l’Acquario si concentra sulla voglia di libertà e di nuove visioni. Le relazioni sembrano prendere una piega più leggera, con meno vincoli e più spazio per i propri desideri. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno che stimola la sua voglia di indipendenza, mentre chi è in coppia sente il bisogno di rinnovare il rapporto, lasciando andare le abitudini. Una settimana in cui l’amore si apre a nuove prospettive, senza troppe complicazioni.

Acquario: Oroscopo dell'Amore In sintesi: amore e relazioni L' oroscopo dell'amore per l' Acquario nella settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 profuma di libertà ritrovata. Con il passaggio di Saturno nel segno dell'Ariete, le restrizioni che sentivi nel cuore iniziano a sciogliersi. In amore, torni a essere il visionario di sempre, ma con una consapevolezza nuova: cerchi una compatibilità che unisca l'indipendenza intellettuale a una profonda visione comune del futuro, approfittando del transito solare nei Pesci che ti spinge a dare sostanza ai tuoi ideali più alti.

