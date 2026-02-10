Oro Italia in staffetta mista di short track 12^ medaglia per Arianna Fontana
A Milano-Cortina, gli azzurri dello short track tornano a salire sul podio. La staffetta mista si aggiudica l’oro, regalando alla squadra la dodicesima medaglia, la seconda d’oro in questi Giochi. La vittoria arriva al Forum di Assago, tra festeggiamenti e applausi.
Secondo successo e decimo podio per gli azzurri a Milano-Cortina. MILANO - Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l'Italia conquista la medaglia d'oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d'oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L'oro è dell'Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è nella storia
L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia
L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.
ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: La staffetta mista conquista un ORO da sogno! Riguarda l'intera finale; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Short track; LILLEHAMMER 1994, LA STAFFETTA DEL FONDO CHE FECE L'IMPRESA; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Arianna Fontana guida l’Italia nella storia: splendido oro nella staffetta mista short trackL' Italia ha vinto una storica medaglia d'Oro nella finale della staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thoma ... tuttosport.com
L'Italia è oro nella staffetta mista dei Giochi Olimpici. E' la decima medaglia azzurra a Milano Cortina 2026L’Italia scrive dieci medaglie ai Giochi in casa. Arriva dal Forum d’Assago e dallo short track la decima gemma azzurra. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalaini, ... ilmessaggero.it
Milano-Cortina, è di nuovo super Italia! Oro nello short track - facebook.com facebook
Oro Italia nello short track, è record di medaglie per Arianna Fontana. Vittoria nella staffetta mista, 'dodicesimo podio' dell'atleta valtellinese #ANSA x.com
