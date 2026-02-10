oro italia in staffetta mista di short track 12^ medaglia per arianna fontana

A Milano-Cortina, gli azzurri dello short track tornano a salire sul podio. La staffetta mista si aggiudica l’oro, regalando alla squadra la dodicesima medaglia, la seconda d’oro in questi Giochi. La vittoria arriva al Forum di Assago, tra festeggiamenti e applausi.

Secondo successo e decimo podio per gli azzurri a Milano-Cortina. MILANO - Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l'Italia conquista la medaglia d'oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d'oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L'oro è dell'Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.

