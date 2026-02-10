Orlando Bloom dopo Katy Perry le voci sul flirt con Luisa Laemmel | Erano molto affiatati al Super Bowl

Dopo la fine della relazione con Katy Perry, Orlando Bloom sembra aver voltato pagina. Le voci di un flirt con Luisa Laemmel si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il Super Bowl, quando i due sono stati visti molto affiatati. L’attore britannico non conferma, ma l’attenzione resta alta.

Orlando Bloom avrebbe ritrovato l'amore dopo la separazione dalla moglie Katy Perry (ora felice al fianco dell'ex premier canadese Trudeau). L'attore è stato avvistato all'uscita del Super Bowl in atteggiamenti complici con la modella 28enne Luisa Laemmel.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Orlando Bloom

Durante il Super Bowl si sono visti insieme Orlando Bloom e Luisa Laemmel.

Orlando Bloom e Luisa Laemmel sono stati visti insieme durante il Super Bowl.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Orlando Bloom

Argomenti discussi: L’ex di Orlando Bloom, prima di Katy Perry, Miranda Kerr cube che non tiravano fuori il meglio l’uno dall’altra; Nove motivi per cui ammiriamo l'artista Katy Perry; Orlando Bloom esce dal Tremendous Bowl a braccetto con la modella svizzera Luisa Laemmel; Miranda Kerr, 42 anni, condivide una rara visione della sua co-genitorialità armoniosa con l’ex Orlando Bloom, 49 anni, per il loro figlio adolescente.

Orlando Bloom, dopo l’addio a Katy Perry debutta da single a Venezia: Non vede l’ora di scatenarsiDopo l’addio a Katy Perry, Orlando Bloom è pronto a mettersi di nuovo in gioco. E le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia potrebbero rappresentare per l’attore il perfetto banco di prova: ... dilei.it

Chi è Luisa Laemmel, la nuova (presunta) fiamma di Orlando BloomGaleotto fu il Super Bowl: sembra che il cuore di Orlando Bloom sia tornato a battere per la giovane modella svizzera Luisa Laemmel. dilei.it

Spilla #GiardiniSegreti Pasquale Bruni indossata da Orlando Bloom in occasione dell'83a edizione dei #GoldenGlobeAwards. Un gioiello ispirato a un giardino nascosto, dove luce ed emozione si incontrano in un'espressione senza tempo di eleganza e forza - facebook.com facebook

È la storia di Jann Mardenborough che diventa un pilota professionista grazie alla sua bravura nei videogiochi. Nel cast Orlando Bloom e, in un piccolo ruolo, la ex Spice Girl Geri Halliwell x.com