Orario gara combinata femminile | Sofia Goggia pettorale e diretta TV

Sofia Goggia torna in pista per la combinata femminile. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa, la campionessa italiana si prepara a scendere in gara. L’orario è fissato e la diretta TV garantirà a tutti di seguire passo passo la sua performance. I tifosi sono in attesa, sperando in un’altra grande prestazione della loro atleta.

Nel contesto olimpico di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia torna a gareggiare dopo la conquista della medaglia di bronzo in discesa. L’attenzione è focalizzata sull’esordio della combinata femminile a squadre, disciplina ancora nuova alle Olimpiadi, prevista sulle piste olimpiche di Cortina d’Ampezzo. L’evento, che unisce velocità e tecnica, promette una sfida dinamica tra le migliori atlete del circuito. La manifestazione combina una discesa libera, guidata dai tempi di ciascuna coppia, e uno slalom cronometrato separatamente. Le prestazioni accumulate determineranno la classifica generale e assegneranno le medaglie sulla pista Olympia delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina Sofia Goggia si prepara a tornare in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia si prepara a scendere in pista a Cortina durante le Olimpiadi del 2026.

