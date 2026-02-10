Orario gara combinata femminile | Sofia Goggia pettorale e diretta TV
Sofia Goggia torna in pista per la combinata femminile. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa, la campionessa italiana si prepara a scendere in gara. L’orario è fissato e la diretta TV garantirà a tutti di seguire passo passo la sua performance. I tifosi sono in attesa, sperando in un’altra grande prestazione della loro atleta.
Nel contesto olimpico di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia torna a gareggiare dopo la conquista della medaglia di bronzo in discesa. L’attenzione è focalizzata sull’esordio della combinata femminile a squadre, disciplina ancora nuova alle Olimpiadi, prevista sulle piste olimpiche di Cortina d’Ampezzo. L’evento, che unisce velocità e tecnica, promette una sfida dinamica tra le migliori atlete del circuito. La manifestazione combina una discesa libera, guidata dai tempi di ciascuna coppia, e uno slalom cronometrato separatamente. Le prestazioni accumulate determineranno la classifica generale e assegneranno le medaglie sulla pista Olympia delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Quando parte Sofia Goggia nella combinata femminile: orario esatto, n. di pettorale, tv
Questa mattina Sofia Goggia si prepara a tornare in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Sofia Goggia a Cortina 2026: pettorale, orario e diretta TV della discesa
Sofia Goggia si prepara a scendere in pista a Cortina durante le Olimpiadi del 2026.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, martedì 10 febbraio; A che ora partono Goggia/Della Mea e Delago/D’Antonio nella combinata a squadre?; Startlist combinata femminile sci alpino: orari, tv, streaming, pettorali delle azzurre; Dove e quando vedere Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin nella combinata femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Startlist combinata femminile sci alpino: orari, tv, streaming, pettorali delle azzurreDomani, martedì 10 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) si assegnerà un altro titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la ... oasport.it
Olimpiadi invernali 2026: orari e atleti italiani in competizioneOggi, 10 febbraio, il palcoscenico delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina si anima con una serie di eventi che vedranno protagonisti numerosi atleti azzurri. Si tratta della quarta giornata ... notizie.it
È un’icona. Dello sci alpino. Dello Sport. Ieri ha vinto la sua terza medaglia olimpica consecutiva ed è venuta a festeggiarla con noi nel Medal moment by Enel. Lei è Sofia Goggia. E questa è #CasaItaliaMICO2026. MilanoCortina2026 #MilanoCortina facebook
Barbara #Merlin a RS esalta il bronzo di Sofia #Goggia: «Per l'Italia aspettative superate, ma Sofia puntava all'oro. Pesante il fattore psicologico: ripartire dopo 30' di stop e la caduta della #Vonn è stato un doppio lavoro mentale. Ma ha completato il tris di x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.