Onorato | orgogliosi di ospitare grande lancio della prima auto elettrica Ferrari

Roma si prepara ad accogliere il grande evento: il 25 maggio 2026, la capitale italiana diventerà il palcoscenico mondiale per il debutto di Ferrari Luce, la prima auto elettrica del marchio di Maranello. Onorato, il presidente Onorato, ha annunciato che l’evento sarà un momento storico per la casa di lusso, che punta a confermare la sua innovazione nel settore delle vetture sostenibili. La città si riempirà di appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo, pronti a vedere da vicino questa nuova sfida tecnologica.

Il 25 maggio 2026, Roma avrà l’onore di ospitare il lancio mondiale di Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del prestigioso marchio italiano. Questa notizia è stata annunciata da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Siamo orgogliosi che la Ferrari – ha dichiarato Onorato – abbia scelto la nostra città ancora una volta, dopo l’evento Cavalcade del 2023: è la prova di quanto Roma sia tornata a essere centrale, attrattiva e ambita nel panorama internazionale. Abbiamo collaborato intensamente con Ferrari per raggiungere questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

