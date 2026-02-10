One Piece 2 | Netflix annuncia il tour mondiale per i fan con tappa anche in Italia

Netflix annuncia un tour mondiale per i fan di One Piece. La ciurma di Monkey D. Luffy tornerà con le nuove puntate della serie live action, che stanno già facendo parlare di sé dopo il successo del 2023. Il colosso dello streaming ha sfruttato il lancio del trailer di One Piece 2 per comunicare che il tour toccherà anche l’Italia, portando i fan in strada a vivere l’avventura dal vivo.

La ciurma di Monkey D. Luffy è pronta a tornare nelle nuove puntate della serie live action sulla piattaforma streaming dopo il successo del 2023 Netflix ha approfittato del lancio del nuovo atteso trailer di One Piece 2, seconda stagione della serie live action ispirata al celebre manga di Eiichir? Oda, per annunciare un evento che piacerà ai milioni di fan sparsi per il globo. La serie arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 10 marzo ma prima di quella data la piattaforma ha già organizzato un tour mondiale di eventi dedicati ai fan, pensato per accogliere il pubblico verso il debutto dei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece 2: Netflix annuncia il tour mondiale per i fan con tappa anche in Italia Approfondimenti su One Piece Netflix Blanco annuncia il nuovo singolo ‘Anche a vent’anni si muore’: il tour fa tappa in Campania Blanco torna con il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, disponibile dal 23 gennaio su piattaforme digitali e in radio, pubblicato da EMI Records Italy. Bruno Mars annuncia il nuovo album e tour mondiale, in Italia live a Milano La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. ONE PIECE - Stagione 2 | Anteprima | Netflix Italia Ultime notizie su One Piece Netflix Argomenti discussi: One Piece 2: i character poster dei Cappello di paglia svelano una nuova recluta; The Lincoln Lawyer 5, Netflix anticipa il verdetto: la quinta stagione si farà? Ecco la verità; One Piece Live-Action 2: svelati i character poster ufficiali, pronti per la Rotta Maggiore; Il GranTurchese salpa con Netflix: nasce l’edizione speciale One Piece. A sostegno una pubblicità firmata Dude. One Piece 2, non solo il trailer ufficiale di Netflix: l'evento (incredibile) in ItaliaA un mese dalla messa in onda ufficiale, la stagione 2 del live action di One Piece si mostra con un nuovo e spettacolare trailer ... libero.it One Piece 2, ecco Kureha nelle nuove foto della serie Netflix!Nelle nuove foto della seconda stagione di One Piece possiamo finalmente dare uno sguardo alla Kureha della serie Netflix ... serial.everyeye.it «Luffy e la sua ciurma affronteranno nemici più pericolosi che mai e missioni sempre più rischiose, esplorando isole bizzarre e trovandosi davanti un mondo imprevedibile mentre proseguono la ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE. » Netflix ha colto l’oc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.