Omodia veste il Tricolore Nei 400 anche il personale

Le Marche portano a casa quattro medaglie d’oro ai Campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona. Omodia ha aperto le danze, poi sono arrivati altri successi nella stessa manifestazione, che si è conclusa con un bilancio molto positivo. Anche il personale ha contribuito al risultato complessivo, con ottime prestazioni sul campo.

Un poker di ori tricolori per le Marche. Un bilancio positivo dai Campionati italiani juniores e promesse indoor disputati nel fine settimana al PalaCasali di Ancona. Una domenica da sogno per i giovani dell'atletica con tre magnifiche vittorie delle Marche. Favolosa la corsa di Destiny Omodia che nell'impianto di casa festeggia il titolo italiano promesse dei 400 metri, al debutto nella categoria under 23. Nessuno può contrastare il talento della Sef Stamura Ancona, alla prima volta sotto i 47 secondi al coperto (46''97) superando il recente primato marchigiano assoluto che aveva stabilito con 47''16 a metà gennaio, per la gioia del tecnico Stefano Luconi.

