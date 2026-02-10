Omicidio Zoe Trinchero autopsia | Morte causata dai traumi da caduta la 17enne era viva quando è stata gettata nel canale dopo i pugni

L’autopsia rivela che Zoe Trinchero è morta per i traumi da caduta, ma prima di essere uccisa era ancora viva. La ragazza di 17 anni è stata gettata nel canale dopo aver subito pugni. L’uomo accusato, Manna, si è presentato in tribunale ad Alessandria e ha scelto di non rispondere. La vicenda tiene ancora tutti col fiato sospeso.

È di omicidio aggravato dai futili motivi l'accusa che ha portato in carcere ad Alessandria Manna che, oggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida del fermo L'autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato (Asti), h.

