omicidio willy monteiro i fratelli bianchi assolti nel processo per la rissa di 17 mesi prima

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati assolti dall’accusa di aver partecipato alla rissa di 17 mesi prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La vicenda risale a un pestaggio avvenuto a Colleferro, che si è concluso senza condanne per i due, anche se sono ancora sotto processo per altri capi d’imputazione. La decisione arriva dopo un lungo processo, che ha visto contestazioni e dibattiti sui dettagli dell’episodio.

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati assolti per il pestaggio di due indiani avvenuto diciassette mesi prima dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Per il delitto Marco Bianchi è stato condannato in via definitiva all'ergastolo, mentre Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni, è ancora in attesa dell'appello ter. Era il 13 aprile 2019. Alla sbarra per lesioni aggravate finirono Marco e Gabriele Bianchi, Vittorio Edoardo Tondinelli e Omar Sahbani, questi ultimi nell'elenco dei testimoni della difesa dei due fratelli per l'assassinio di Willy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

