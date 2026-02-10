Omicidio Willy Monteiro i fratelli Bianchi assolti nel processo per la rissa di 17 mesi prima

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati assolti dall’accusa di aver partecipato alla rissa di 17 mesi prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La vicenda risale a un pestaggio avvenuto a Colleferro, che si è concluso senza condanne per i due, anche se sono ancora sotto processo per altri capi d’imputazione. La decisione arriva dopo un lungo processo, che ha visto contestazioni e dibattiti sui dettagli dell’episodio.

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati assolti per il pestaggio di due indiani avvenuto diciassette mesi prima dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre del 2020 a Colleferro. Per il delitto Marco Bianchi è stato condannato in via definitiva all'ergastolo, mentre Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni, è ancora in attesa dell'appello ter. Era il 13 aprile 2019. Alla sbarra per lesioni aggravate finirono Marco e Gabriele Bianchi, Vittorio Edoardo Tondinelli e Omar Sahbani, questi ultimi nell'elenco dei testimoni della difesa dei due fratelli per l'assassinio di Willy. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi assolti nel processo per la rissa di 17 mesi prima Approfondimenti su Willy Monteiro Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione: "Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento" La sentenza della Cassazione conferma che i fratelli Bianchi non mostrano segni di ravvedimento. Omicidio Willy Monteiro, Cassazione: "Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento" La Corte di Cassazione ha confermato che i fratelli Bianchi non hanno mostrato alcun segno di ravvedimento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Willy Monteiro Argomenti discussi: Willy, i perché del terzo appello; Tra simboli e propaganda: quando il diritto penale è ridotto a una tigre di carta; Dalle aule di Frosinone al Ministero: prestigioso incarico per il giudice Francesco Mancini; Pioltello, lo hanno gettato dall’ottavo piano. Poi sono scesi a controllare. Omicidio Willy, Cassazione: nessun segno di ravvedimento dei fratelli BianchiCosì la Suprema Corte, nelle motivazioni della sentenza sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, che conferma l'ergastolo per Marco Bianchi e dispone l'appello Ter per il fratello ... rainews.it Omicidio Willy Monteiro, Cassazione: Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimentoLo hanno scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza con cui è stato reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi ... romatoday.it Per i togati, i due giovani avrebbero picchiato violentemente Willy Duarte con totale "indifferenza alle ragioni della contesa" ROMA - Di un pentimento per l'omicidio Willy Monteiro o di una qualche "forma di ravvedimento" durante il processo, nei fratelli Bianchi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.