Omicidio nel 2003 a Valenzano | dopo ventisei anni gli arresti per l' uccisione di un 22enne

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri di Bari stanno eseguendo un'operazione per fermare i presunti responsabili dell’omicidio di Danilo Abiuso, avvenuto nel 2003 a Valenzano. Dopo 26 anni di indagini, sono stati effettuati arresti che potrebbero portare alla svolta nel caso. Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per fare luce su una vicenda che ha tenuto in tensione la comunità locale per oltre due decadi.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, su delega della Procura della Repubblica di Bari - Direzione Distrettuale Antimafia - finalizzata all'arresto dei presunti responsabili dell'omicidio di Danilo Abiuso, commesso a Valenzano nel 2003.

