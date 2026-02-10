La tragica vicenda di Zoe Trinchero si fa sempre più chiara dopo l’autopsia. La 17enne è morta a causa di un trauma da precipitazione, probabilmente causato da una violenta colluttazione. Secondo le prime ricostruzioni, Zoe sarebbe stata picchiata e poi gettata viva nel canale, dove ha trovato la morte. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare chi abbia compiuto questa brutale aggressione, avvenuta a Nizza Monferrato nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. La comunità è sotto shock e ch

Nizza Monferrato (Asti), 10 febbraio 2026 – Sarebbe morta per trauma da precipitazione Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella tarda serata del 6 febbraio scorso. È quanto trapela da fonti vicine all'indagine alla luce dei primi esiti degli accertamenti svolti dal medico legale Alessandra Cicchini. La giovane, secondo le indagini, è stata prima percossa dal 19enne Alex Manna ed è stata poi gettata in un canale quando era probabilmente priva di sensi, ma ancora in v it a. A scatenare la violenza sarebbe stato un approccio sessuale rifiutato da Zoe. In un primo momento Manna, indagato per l’omicidio della ragazza, aveva cercato di depistare le indagini – “ Io e Zoe aggrediti da un nordafricano ”, aveva detto ai carabinieri – ma poi ha ritrattato confessando di averla picchiata: “ L’ho presa a pugni, facevo boxe ” Niente femminicidio, per la morte di Zoe e' omicidio aggravato da futili motivi Il racconto: “Zoe aveva la testa in acqua ed era gonfia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio di Zoe, l’autopsia: la 17enne morta per trauma da precipitazione. “Picchiata e gettata viva nel canale”

L’autopsia rivela che Zoe Trinchero è morta per i traumi da caduta, ma prima di essere uccisa era ancora viva.

