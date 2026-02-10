Omicidio di Sarno Odierna | Vergognosa la foto di Sirica nel carcere

Questa mattina si torna a parlare dell’omicidio di Sarno, dopo che è circolata una foto di Andrea Sirica, il killer del panettiere Gaetano Russo. La foto mostra Sirica abbracciato al fratello in modo rilassato, come in una scena di famiglia, e molti trovano questa immagine inaccettabile. Odierna commenta duramente, definendola “vergognosa” e sottolineando come sia sbagliato che questa immagine circoli sui giornali e online. La polemica si infiamma e le reazioni non si fanno attendere.

È inaccettabile e vergognoso che sui giornali di ieri e online circoli una fotografia di Andrea Sirica, l'assassino del panettiere Gaetano Russo, abbracciato al fratello come in una vacanza familiare. Un'immagine che offende la memoria della vittima, il dolore della famiglia e l'intera comunità.

