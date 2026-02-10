Omicidio colposo i 4 agenti indagati

Con la morte di Liu Wenham, il 30enne cinese rimasto ferito in una sparatoria a Milano il 1 febbraio, le accuse contro i quattro agenti di polizia cambiano. Ora sono indagati per omicidio colposo, mentre in passato si parlava di altri reati. La procura ha deciso di approfondire le responsabilità degli agenti, che erano intervenuti durante il blitz. La famiglia della vittima chiede giustizia e si aspetta che si faccia chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte.

13.45 Con la morte di Liu Wenham, il 30enne cinese ferito il 1 febbraio in una sparatoria con la polizia a Milano, cambia il capo d'accusa contro i 4 poliziotti. Gli agenti sono indagati per omicidio colposo (non più lesioni) con la stessa iniziale scriminante dell'uso legittimo delle armi, che interviene quando chi spara "è costretto a respingere una violenza". Ciò potrebbe far archiviare il caso. Il cinese, senza permesso di soggiorno, rubò l'arma a un agente e sparò contro la volante blindata. Gli agenti gli spararono a gamba e testa.

