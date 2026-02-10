Oltre un anno senza presidio di polizia ad Arghillà

Da più di un anno, Arghillà Nord non ha più un presidio di polizia fisso. I residenti vivono con la paura che cresce ogni giorno senza una presenza costante delle forze dell’ordine. Antonino Maiolino, consigliere comunale, ha scritto al sindaco e alla giunta chiedendo spiegazioni e chiedendo interventi rapidi per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Arghillà Nord è da oltre un anno senza un presidio di polizia fisso. Il consigliere comunale Antonino Maiolino ha presentato un’interrogazione scritta al sindaco e alla giunta comunale, chiedendo chiarimenti sulla situazione e sollecitando interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. La denuncia giunge dopo quella del Sap, il Sindacato Autonomo di Polizia, che aveva espresso preoccupazione per la mancanza di presenza dello Stato nel quartiere. La situazione ad Arghillà Nord si protrae da tempo, con una crescente richiesta da parte dei residenti e delle forze dell’ordine di ripristinare un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Arghillà Polizia

Nel quartiere di Arghillà, a Reggio Calabria, si denuncia la presenza di un presidio

Il progetto PNRR ad Arghillà, inizialmente del valore di circa 18 milioni di euro, ha subito un ridimensionamento da parte del ministero, compromettendo la realizzazione di alloggi, spazi pubblici e servizi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arghillà Polizia

Argomenti discussi: Alluvioni: l’Elba un anno dopo non sa ancora cosa fare; Quarto trimestre 2025 in forte crescita: compravendite immobiliari in aumento rispetto al 2024 - Confcommercio; Un anno senza Elena, la 18enne nel corpo di una bambina: Sono diventata una mamma cielo/terra; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, le prime parole: Non ci hanno torturatoAlberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela senza accuse, è stato liberato. Lo ha annunciato stamattina il ministro degli esteri Antonio Tajani: Alberto Trentini e Mario Burlò sono ... fanpage.it

Alberto Trentini, chi è il cooperante italiano detenuto da oltre un anno in Venezuela (senza alcuna accusa)Cibo razionato, cure mediche assenti e conseguenze con effetti che vanno oltre il piano fisico. È questa la condizione che da oltre quattrocento giorni vive l’operatore umanitario italiano Alberto ... ilmessaggero.it

Oggi è il giorno della verità. Dopo oltre un anno di attesa, Frank Ilett potrebbe finalmente tagliarsi i capelli grazie al Manchester United. I Red Devils sono a quota 4 vittorie consecutive e stasera contro il West Ham potrebbero finalmente raggiungere la quinta t - facebook.com facebook

Premi di produttività medi oltre i 1700 euro l'anno, 107 euro in più rispetto a quanto rilevato al 15 dicembre 2025. I dati al 15 gennaio 2026 nel report “Deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali” registrano un incremento dei depositi dei contratti p x.com