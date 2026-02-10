Oltre 500 passeggeri Trenitalia bloccati per ore dopo un crollo sulla linea | Trattati in modo disumano

Un crollo sulla linea tra Santa Marinella e Civitavecchia ha fermato i treni e lasciato oltre 500 passeggeri bloccati per ore. La maggior parte di loro si è trovata senza alternative e senza assistenza, mentre alcuni raccontano di essere stati costretti a pagarsi un taxi per tornare a casa. La situazione resta tesa e molti chiedono risposte chiare da Trenitalia.

Il leader iraniano Ali Khamenei ha riconosciuto per la prima volta che migliaia di persone sono morte durante la repressione delle recenti proteste nel paese, ammettendo che alcune delle uccisioni sono state disumane.

Argomenti discussi: Viaggio da incubo per i passeggeri del Frecciarossa partito da Reggio e diretto a Milano: oltre tre ore di ritardo.

