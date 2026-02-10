Oltre 500 passeggeri Trenitalia bloccati per ore dopo un crollo sulla linea | Trattati in modo disumano

Un crollo sulla linea tra Santa Marinella e Civitavecchia ha fermato i treni e lasciato oltre 500 passeggeri bloccati per ore. La maggior parte di loro si è trovata senza alternative e senza assistenza, mentre alcuni raccontano di essere stati costretti a pagarsi un taxi per tornare a casa. La situazione resta tesa e molti chiedono risposte chiare da Trenitalia.

Un crollo fra Santa Marinella e Civitavecchia ha bloccato la linea e centinaia di passeggeri sono rimasti fermi per ore senza assistenza: "Ci hanno detto di pagarci il taxi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

