Olimpiadi sogno azzurro | è oro nella staffetta mista short track – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Oggi gli atleti italiani hanno regalato una grande soddisfazione. Arianna Fontana ha vinto l’oro nella staffetta mista di short track, portando a casa il primo podio azzurro di questa giornata. La squadra, composta da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha corso con grande determinazione, chiudendo con il tempo di 2’39”019 e dominando la finale.

Arianna Fontana c'è: è oro nella staffetta mista short track. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con il fulmine biondo hanno dominato con il tempo di 2'39?019. Medaglia d'argento al Canada in 2'39?258 e bronzo al Belgio in 2'39?353. Per l'Italia è la seconda medaglia d'oro a queste Olimpiadi invernali. Mentre per Fontana si sale a 12 medaglie ed è ora a meno una dal record di Edoardo Mangiarotti. Per l'azzurra si tratta della sesta medaglia in sei Olimpiadi, raggiunto Armin Zoeggeler. Giornata ricca di appuntamenti quella di martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina gli atleti italiani hanno conquistato un oro storico nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali.

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali.

