Dopo anni di successi, Arianna Fontana conquista ancora una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa di Sondrio porta a casa la sua dodicesima medaglia olimpica, confermandosi una delle più grandi dello short track mondiale. “Bellissimo iniziare così”, dice sorridente, mentre il pubblico applaude il suo talento e la sua costanza. La sua presenza resta una certezza per il movimento italiano, pronta a sognare ancora con lei in pedana.

Milano, 10 febbraio 2026 – Ancora lei, sempre lei. Arianna Fontana da Sondrio, leggenda assoluta. Alla vigilia della staffetta mista 2000 metri di short track l’Italia non era di certa la favorita per l’oro. E invece sul rink della Milano Ice Skating Arena, complici le eliminazioni precoci di Olanda e Corea del Sud, gli azzurri hanno messo in piedi una prestazione stratosferica in finale conquistando il metallo più nobile. Questa non è solo la vittoria di Arianna, ma anche dell’altra lombarda Elisa Confortola e pure di Thomas Nadalini e Pietro Sighel che ha varcato il traguardo con una giravolta trionfale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, short track da sogno. Fontana sempre più leggendaria: per la freccia di Sondrio è la dodicesima medaglia ai Giochi. “Bellissimo iniziare così”

Arianna Fontana torna a scrivere la storia dello short track italiano.

L'Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici.

