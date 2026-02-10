Olimpiadi scoppia il caso e in Rai è scontro totale

La Rai vive un momento di grande tensione dopo le gaffe trasmesse durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali. Le polemiche si sono accese subito e il dibattito si fa sempre più acceso tra chi chiede responsabilità e chi difende le scelte della rete pubblica. La Rai non riesce ancora a trovare una soluzione e il clima tra i dipendenti resta teso.

La tensione resta altissima all’interno della Rai e non accenna a rientrare dopo le gaffe andate in onda durante la telecronaca di apertura dei Giochi invernali. Una vicenda che, nelle ultime ore, ha assunto contorni sempre più complessi, coinvolgendo vertici aziendali, redazione, sindacati e anche esponenti del governo. Il clima, raccontano fonti interne, è quello di una frattura profonda che si è aperta proprio mentre la tv pubblica è chiamata a gestire uno dei momenti più delicati della stagione. Al centro delle polemiche c’è il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, finito nel mirino del comitato dopo una telecronaca giudicata inadeguata e dannosa per l’immagine del servizio pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina si è trasformata in un caso.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, la Rai ha trasmesso un’immagine inattesa.

Olimpiadi Milano-Cortina, il caso delle medaglie rotte. Il precedente di Parigi: 220 deteriorateTre giorni di gare e già diverse medaglie assegnate. Quanto basta a capire che le medaglie olimpiche sembrano avere un problema: si rompono, o più precisamente, si sfilano dal laccetto che le regge al ... affaritaliani.it

Il bronzo di Strelow si stacca dal nastro durante i festeggiamenti: è la terza medaglia rottaMentre la squadra tedesca di biathlon festeggia per il bronzo la medaglia di Justus Strelow si stacca dal nastro e cade a terra: è la terza che si rompe nei primi due giorni dei Giochi dopo i due ori ... msn.com

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono appena iniziate e già è scoppiato il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi Invernali. Sono diventate virali le immagini di diversi partecipanti che hanno mostrato le medaglie rotte, con il metallo staccato dal nastro dopo la p facebook

Scoppia il caso caschi alle Olimpiadi: cos’è successo nello skeleton, Gran Bretagna infuriata e il ricorso - x.com