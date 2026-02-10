Olimpiadi per l’Italia arriva il bronzo nel curling Sogno azzurro nella staffetta mista short track | è oro – Tutte le gare di oggi 10 febbraio

Questa mattina l’Italia conquista una medaglia di bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina. Amos Mosaner e Stefania Constantini vincono contro il Regno Unito nel doppio misto e salgono sul podio. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra azzurra in una giornata ricca di emozioni, con anche il sogno dell’oro nella staffetta mista di short track che si concretizza.

Medaglia di bronzo per l’Italia nel curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno avuto la meglio sul Regno Unito nel doppio misto, portando a casa il terzo gradino del podio. Si tratta dell’undicesima medaglia per gli azzurri: qui il medagliere aggiornato dei nostri campioni. Arianna Fontana è d’oro: primo posto nella staffetta mista short track. In mattinata, è stata Arianna Fontana a vincere un’altra medaglia per l’Italia, guadagnando il gradino più alto del podio nella staffetta mista short track. In finale, gli azzurri Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con il fulmine biondo hanno dominato con il tempo di 2’39?019.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Oggi gli atleti italiani hanno regalato una grande soddisfazione.

Questa mattina gli atleti italiani hanno conquistato un oro storico nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi - Lindsey Vonn dopo l'incidente: Non è stato un finale da favola, ma la vita; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie.

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curlingLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling ... tg24.sky.it

Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con una prova spettacolare la nazionale italiana di short track sale sul gradino più alto del podio nella staffetta mista. La formazione composta da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Tomm - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina, tutte le medaglie vinte dall'Italia ai Giochi invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com