Olimpiadi pattinaggio sul ghiaccio | Rizzo 16esimo

Questa mattina a Pechino, Rizzo ha concluso la prova di pattinaggio sul ghiaccio al 16esimo posto. L’atleta bergamasco ha affrontato la sua performance con determinazione, ma non è riuscito a salire più in alto nella classifica. Sul ghiaccio anche l’ex marciatore Perricelli e il bergamasco Cortinovis, che hanno seguito da vicino la gara. Martedì 10 febbraio, Rizzo tornerà in pista per il singolo del concorso individuale.

SINGOLO. Seguito nella parte atletica dall’ex marciatore Gianni Perricelli e dal bergamasco Massimiliano Cortinovis, l’atleta che è di casa a Bergamo va in pista martedì 10 febbraio per il singolo del concorso individuale. Ottimo quarto posto in classifica provvisoria per Daniel Grassl nello short program di pattinaggio di figura singolare maschile a Milano Cortino. L’azzurro, che ha totalizzato 93.46 punti, può puntare mercoledì 11 febbraio nel libero a salire sul podio. Lo precedono lo statunitense Ilia Malinin (108.16), il giapponese Yuma Kagiyama (103.07) ed il francese Adam Siao Him Fa (102. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Francesca Lollobrigida ha portato a casa l’oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026.

Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

OLIMPIADI, FIERA MILANO: PRESENTATI PADIGLIONI GHIACCIO PRONTI PER GIOCHI

Il salto proibito di Ilia Malinin: a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio. Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altroTutto tecnica ed emozione, il 'Quad God' ('il dio dei quadrupli') ha assicurato l'oro agli Stati Uniti. La sua voce accompagna la musica: Iniziate da dove nessun sentiero è ancora stato tracciato ... quotidiano.net

Olimpiadi, pattinaggio sul ghiaccio: Rizzo 16esimoSeguito nella parte atletica da Gianni Perricelli e dal bergamasco Massimiliano Cortinovis, l’atleta vive a Bergamo. ecodibergamo.it

A chiudere la giornata la gara di corto nel pattinaggio artistico con un grande Grassl https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-sci-hockey-thriatlon-programma-gare-10-febbraio/ #olimpiadi #milanocortina - facebook.com facebook

La passione dei Paesi Bassi per il pattinaggio (che alle Olimpiadi porta tante medaglie) ha radici antiche. Qui un dipinto del 1605 di Hendrick Avercamp (museo ©Mauritshuis). L’Eerste Friese Schaatsmuseum di Hindeloopen custodisce la più grande collezio x.com