Olimpiadi Milano-Cortina Team Usa | Lindsay Vonn leggenda per sempre Grazie

La leggenda dello sci Lindsay Vonn saluta le Olimpiadi Milano-Cortina. In un messaggio ai fan, Vonn ringrazia e ricorda che nello sport, come nella vita, bisogna rischiare, sognare e a volte cadere. La sua presenza rimarrà impressa nei ricordi di tutti gli appassionati.

MILANO – “Per sempre una leggenda. Grazie Lindsey per aver sempre scelto il coraggio e per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni”. Con questo post su X il team Usa si rivolge alla fuoriclasse statunitense, Lindsey Vonn, dopo la terribile caduta nella discesa olimpica di Cortina e l’intervento chirurgico alla quale è stata sottoposto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. E lei, la mitica Lindsay, dall’ospedale fa sapere: “Purtroppo ho riportato una frattura complessa della tibia che al momento è stabile, ma che richiederà diversi interventi chirurgici per essere sistemata correttamente”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Lindsay Vonn si è sottoposta a un intervento all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

