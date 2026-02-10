Olimpiadi Milano-Cortina | medaglie contraffatte si rompono in pochi minuti durante l’evento

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, alcune medaglie contraffatte sono saltate in aria in pochi minuti. Le medaglie, fatte passare per ufficiali, si sono spezzate subito dopo essere state consegnate agli atleti. La scoperta ha creato scompiglio tra organizzatori e partecipanti, preoccupati per la sicurezza e l’autenticità delle medaglie assegnate. Il caso delle “Medaglie Pezzotte” sta facendo molto discutere in queste ore.

"Medaglie pezzotte" è l'espressione che ha preso piede sui social dopo le prime giornate delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alcuni atleti si sono trovati a gestire premi che hanno letteralmente ceduto pochi minuti dopo la cerimonia di premiazione. Le immagini di questi incidenti, con il metallo che si separa dal nastro, hanno fatto il giro del web. In alcuni casi, gli atleti sono stati costretti a infilare le medaglie in tasca per non perderle, creando un momento di imbarazzo collettivo.

