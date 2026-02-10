Domani, mercoledì 11 febbraio, a Milano e Cortina si gareggia per otto medaglie. Sono in programma diverse discipline: dal superG di sci alpino, all’inseguimento di combinata nordica, fino alle danze sul ghiaccio di pattinaggio artistico. Le competizioni si svolgono tutto il giorno, con dirette tv e orari già comunicati.

Domani, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli del superG maschile di sci alpino, dell’inseguimento individuale maschile della combinata nordica, delle moguls femminili di sci freestyle, dell’individuale femminile di biathlon, dei doppi di slittino, dei 1000 maschili di speed skating e della danza sul ghiaccio di pattinaggio artistico. Oltre alle finali in programma, inizierà la fase a gironi del torneo di hockey maschile e del curling maschile, si disputeranno le ultime prove cronometrate dello skeleton individuale, e ci saranno le qualificazioni dell’halfpipe dello snowboard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina: il programma di domani (mercoledì 11 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi; Le Olimpiadi di Milano Cortina sono già finite nel mirino dei cybercriminali filorussi; Il Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo visto con gli occhi degli atleti e delle atlete di Milano Cortina 2026.

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

LIVE Olimpiadi, Italia vince il bronzo nel curling: Fontana oro nella staffetta, le gare oggi in diretta a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 diventano l’occasione per rileggere lo sport come spazio di incontro, memoria e futuro. Dai territori protagonisti ai giovani, dai grandi simboli olimpici allo sport educativo del CSI, un viaggio che mostra come lo sport, - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina, tutte le medaglie vinte dall'Italia ai Giochi invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com