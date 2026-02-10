Olimpiadi Milano-Cortina gli azzurri in gara domani

Domani giornata intensa per gli sportivi italiani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti azzurri scendono in pista o sulle piste di Predazzo, Stelvio, Tesero, Anterselva, Cortina, Livigno e Milano, pronti a sfidare gli avversari in discipline come sci alpino, biathlon, curling, snowboard e hockey su ghiaccio. La competizione è aperta e l’Italia spera di portare a casa qualche medaglia.

Roma, 10 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani a Milano-Cortina: Gli azzurri in gara domani 10:00 – 10:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium Combinata nordica – Gundersen NH Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin 11:30 – 13:40 – Stelvio Ski Centre Sci alpino – SuperG U Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris 13:45 – 14:25 – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Combinata nordica – Fondo 10 km Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin 14:15 – 16:05 – Anterselva Biathlon Arena Biathlon – Individuale D Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer 17:00 – 17:40 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio D, Heat 1 Marion Oberhofer, Andrea Voetter 17:51 – 18:30 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio U, Heat 1 Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder 18:53 – 19:30 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio D, Heat 2 Marion Oberhofer, Andrea Voetter 19:05 – 22:05 – Cortina Curling Olympic Stadium Curling – Fase a gironi U: Italia-Svezia Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz 19:30 – 21:25 – Livigno Snow Park Snowboard – Halfpipe U, Qualificazioni Louis Philip Vito III 19:30 – 23:05 – Milano Ice Skating Arena Pattinaggio di figura – Libero Coppie Danza Marco Fabbri, Charlène Guignard 19:44 – 20:40 – Cortina Sliding Centre Slittino – Doppio U, Heat 2 Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Emanuel Rieder 21:10 – 23:40 – Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena Hockey su ghiaccio – Girone B: Italia-Svezia Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani Gli atleti italiani scendono in pista domani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli obiettivi dei fratelli Arianna e Pietro Sighel Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio; Milano Cortina 2026: tutti gli eventi e le collezioni moda dedicate alle Olimpiadi; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo. Pattinaggio su ghiaccio diretta Olimpiadi: segui Rizzo e Grassl, Milano Cortina LIVETra poco scenderà in pista il 13° concorrente del pattinaggio di figura individuale, Vladimir Litvintsev (Azerbaigian). Rizzo è il 18° a gareggiare, Grassl il 20°. Il migliore finora è stato il ... corrieredellosport.it Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curlingLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: Arianna Fontana mantiene la promessa e conquista l’oro #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.