Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | nel curling l' Italia è di bronzo

L’Italia conquista il suo secondo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa volta nel curling, dove il team misto italiano ha battuto la Norvegia e ha portato a casa la medaglia. Dopo aver già ottenuto un risultato importante nello short track con Fontana, Confortola e Spechena, i nostri atleti continuano a fare bella figura. La giornata si chiude con un sorriso per il curling e il podio si riempie di medaglie italiane.

Seconda medaglia dell'Italia nel corso della giornata odierna alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: dopo il trionfo della staffetta mista nello short track con i valtellinesi Arianna Fontana, Elisa Confortola e Luca Spechenauser grandi protagonisti, pochi minuti fa il doppio misto del curling ha.

