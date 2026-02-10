Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Biathlon | favoriti prospettive e pettorali di partenza

Questa mattina si è svolta la prima gara di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. I favoriti sono scesi in pista con grandi aspettative, e già si sono visti i primi risultati. La competizione è aperta e le sorprese non sono mancate, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo.

Martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, prenderà il via la gara individuale maschile di biathlon. L'evento si disputa sulle nevi di Anterselva ed è in programma per le ore 13:30, con la trasmissione in tv su Rai 2 e in streaming su diverse piattaforme. Dopo la medaglia d'argento conquistata nella staffetta mista, l'Italia punta a confermarsi protagonista anche in questa specialità classica dei 20km. La competizione maschile di biathlon prenderà il via alle 13:30 locali, con gli atleti che scenderanno sulla pista a cronometro per l'assegnazione delle medaglie nella prova individuale di 20km.

