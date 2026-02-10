Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Arianna SEI leggenda!

L’Italia conquista subito un oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Arianna Fontana guida la staffetta mista di short-track e porta a casa il primo risultato importante per gli azzurri. La gara si è svolta oggi, e gli atleti italiani hanno dimostrato di essere tra i migliori, regalando agli italiani una prima medaglia che fa già parlare di sé.

Trionfa l'Italia di Arianna Fontana nella prima giornata del programma olimpico di short-track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli azzurri, infatti, hanno conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista. La campionessa di Polaggia, già atleta italiana più medagliata di sempre alle.

