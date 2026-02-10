Alberto Tomba risponde alle parole di Sofia Goggia con una battuta. Da Cortina d’Ampezzo, l’ex campione azzurro commenta le dichiarazioni della collega, che si era lamentata del suo bronzo alle Olimpiadi. “Le ho detto ‘carina questa medaglia di bronzo’”, ha detto Tomba, lasciando il gossip da parte e mantenendo un tono diretto.

Frecciata della leggenda Alberto Tomba direttamente da Cortina d’Ampezzo. Dopo le parole di Sofia Goggia (“ Tomba mi ha riso in faccia per il mio bronzo, mi ha detto che lui ha vinto solo medaglie d’oro”), l’ex campione azzurro ha commentato ciò che è uscito sui giornali (e probabilmente le stesse dichiarazioni della campionessa bergamasca). “Lasciamo stare il gossip, io mi sono avvicinato e le ho detto ‘carina questa medaglia di bronzo’ “. Tomba ha parlato anche di Lindsey Vonn, vittima di una terribile caduta nella discesa libera: “Doveva lasciar stare la gara di Crans-Montana ( dove si è rotta il crociato anteriore sinistro, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, la frecciata di Tomba: “Goggia? Le ho detto ‘carina questa medaglia di bronzo’, lasciamo stare il gossip”

Approfondimenti su Alberto Tomba

Questa mattina, Tomba ha chiarito alcune voci sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro.

Dopo aver conquistato il bronzo nella discesa a Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha raccontato cosa le ha detto Alberto Tomba appena ha visto il risultato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alberto Tomba

Argomenti discussi: Goggia carica: Se in alto non sbaglio posso vincere. E poi quei dubbi sul crociato rotto della Vonn...; Melesi, prima la beffa e poi la frecciata: è colpa di Brignone? La telecronaca Rai fa discutere e Crans Montana sfotte la Juve; Malagò provoca Raggi: Grazie a lei abbiamo avuto Milano-Cortina 2026; Lindsey Vonn, crociato rotto prima delle Olimpiadi o esagerazione? La frecciata di Goggia: Ai posteri l’ardua sentenza. E Brignone: Se fosse un problema grave non sarebbe qui.

Lindsey Vonn, crociato rotto prima delle Olimpiadi o esagerazione? La frecciata di Goggia: Ai posteri l’ardua sentenza. E Brignone: Se fosse un problema grave non ...L’infortunio di Lindsey Vonn, caduta a Crans Montana pochi giorni prima delle Olimpiadi di Milano Cortina, è davvero così Grave? Ai posteri l’ardua sentenza: Sofia Goggia qualche dubbio ce l’ha. E a ... mowmag.com

L’ICE alle Olimpiadi e le richieste agli USA, la frecciata di Meloni: il paradosso di una Sinistra confusaNon trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza ... strettoweb.com

L'ICE alle Olimpiadi e le richieste agli USA, la frecciata di Meloni: "il paradosso di una Sinistra confusa" - facebook.com facebook

La Freccia di febbraio: in cover Carolina Kostner che racconta le Olimpiadi Invernali di #MilanoCortina, di cui @fsitaliane è Mobility Premium Partner. E ancora Sanremo con @ditonellapiaga e @NicoSavi + itinerari romantici a Roma e Milano bit.ly/4tgkX x.com