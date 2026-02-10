Olimpiadi invernali programma oggi 10 febbraio | curling per il bronzo Goggia torna in pista
Oggi le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel vivo. In programma, alle ore 14, il curling per conquistare il bronzo, mentre in mattinata, dopo un infortunio, Goggia torna in pista per le discipline di discesa libera. La giornata promette emozioni e sfide intense, con gli atleti pronti a darsi battaglia per i podi.
Olimpiadi invernali programma oggi 10 febbraio. Prosegue il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Oggi, martedì 10 febbraio, va in scena la settima giornata di gare, una delle più dense di questo avvio di Giochi. La giornata odierna prevede nove finali con medaglie in palio, distribuite su otto discipline diverse, con concrete possibilità di podio anche per l’Italia. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla finale per il bronzo del doppio misto di curling, dove Stefania Constantini e Amos Mosaner cercheranno il riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Goggia e Vonn si nascondono, in pista gli azzurri del curling
Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivate al sesto giorno.
Olimpiadi Invernali 2026: il programma degli italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio
Questa mattina a Milano e Cortina si sono aperti ufficialmente i giochi olimpici invernali 2026.
Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Milano-Cortina, oggi la cerimonia di apertura: il programma delle gare; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Milano-Cortina: il calendario completo delle gare.
Progettare il ghiaccio per le piste di velocità delle Olimpiadi invernali richiede un perfetto equilibrio tra aderenza e scivolamento. Dalle leggi della fisica e della chimica alla produzione meticolosa e il design dei pattini, ecco cosa permette ai pattinatori di sfrecci facebook
Le Olimpiadi Invernali sono partite alla grande e gli azzurri hanno già fatto sognare: medaglie, emozioni e orgoglio italiano tra biathlon, pattinaggio di velocità e discesa libera. Siamo in diretta ora su Rai1 e RaiPlay: bit.ly/f-ESempreMezzo… #ÈSempreM x.com
