L’Italia conquista la sua seconda medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile, il curling porta a casa una vittoria importante. La squadra azzurra si prepara ora a festeggiare questo risultato, che dà morale in un momento difficile.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina arriva subito la seconda medaglia della giornata per l’ Italia, dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile. La conquistano nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di bronzo. Salgono così a 11 le medaglie per l’Italia: due d’oro, due d’argento e sette del metallo meno pregiato. Gioia doppia per Constantini, a podio nella sua Cortina. Olimpiadi Invernali, la finalina del curling. I due giocatori azzurri giocano con lucidità e concentrazione ed arriva così la medaglia numero 11 dell’Italia, che centra un altro bronzo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Olimpiadi Invernali, Italia forza 11 grazie al curling

Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026.

