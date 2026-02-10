Olimpiadi Invernali Italia forza 11 grazie al curling

Da gbt-magazine.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia conquista la sua seconda medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile, il curling porta a casa una vittoria importante. La squadra azzurra si prepara ora a festeggiare questo risultato, che dà morale in un momento difficile.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina arriva subito la seconda medaglia della giornata per l’ Italia,  dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile. La conquistano nel  curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la  Gran Bretagna  (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di  bronzo. Salgono così a 11 le medaglie per l’Italia: due d’oro, due d’argento e sette del metallo meno pregiato. Gioia doppia per Constantini, a podio nella sua Cortina. Olimpiadi Invernali, la finalina del curling. I due giocatori azzurri giocano con lucidità e concentrazione ed arriva così la medaglia numero 11 dell’Italia, che centra un altro bronzo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

olimpiadi invernali italia forza 11 grazie al curling

© Gbt-magazine.com - Olimpiadi Invernali, Italia forza 11 grazie al curling

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: livello di curling stellare!

Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

Stefania Constantini e Amos Mosaner, i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026

A Milano, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono i simboli del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Video Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia forza 8: Fischnaller è bronzo nello slittino ed è record, mai 5 medaglie in un giorno; Le Olimpiadi sono un buon affare per l'Italia? Turismo, infrastrutture, partner globali: l'indotto dei Giochi in cifre; ecco chi porterà la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video).

LIVE Olimpiadi, Italia vince il bronzo nel curling: Fontana oro nella staffetta, le gare oggi in diretta a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

olimpiadi invernali italia forzaOlimpiadi invernali, Italia d'oro nello short track staffetta mista. Fontana nella storiaLa decima medaglia dell'Italia a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista di short track, che si conferma sul podio ... iltempo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.