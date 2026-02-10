Olimpiadi | il presidente Fontana si congratula con l' Italia ma si dimentica di Spechenhauser

Attilio Fontana si è congratulato con gli atleti italiani, ma ha dimenticato Spechenhauser, che ha partecipato alle Olimpiadi. Mentre Arianna Fontana festeggia sul ghiaccio, il presidente della Lombardia non ha citato il nome dell’atleta svizzero, che ha ottenuto un risultato importante. La mancanza ha attirato l’attenzione e sollevato qualche polemica.

