Olimpiadi | il presidente Fontana si congratula con l' Italia ma si dimentica di Spechenhauser
Attilio Fontana si è congratulato con gli atleti italiani, ma ha dimenticato Spechenhauser, che ha partecipato alle Olimpiadi. Mentre Arianna Fontana festeggia sul ghiaccio, il presidente della Lombardia non ha citato il nome dell’atleta svizzero, che ha ottenuto un risultato importante. La mancanza ha attirato l’attenzione e sollevato qualche polemica.
C'è una Fontana (Arianna) che sul ghiaccio vola; e c'è un Fontana (Attilio) che sul ghiaccio scivola.La dimenticanzaOggi, infatti, dopo la vittoria dell'Italia nella staffetta mista dello short-track, il presidente di Regione Lombardia si è complimentato con gli atleti lombardi e valtellinesi.
La staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l'Italia in testa.
